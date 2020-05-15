محمود حافظ بعد مشاركته في الاختيار: لو طلبوني للجيش أنا جاهز

شارك الفنان محمود حافظ في فيلم الممر بشخصية الصول إسماعيل وفي الاختيار العسكري سعد، وكشف عن الذي يربط بين الاثنين.





وقال في تصريحات ل"صدى البلد": الشخصيتان بينهما روح مشتركة، والاثنان يحملان روح الانتماء والولاء للوطن، وجميعنا بداخلنا حزن على من استشهدوا، وعلى وجود إرهاب في أرضنا والآن لو طلبوني في الجيش سأذهب دون تردد.

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ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار"بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.