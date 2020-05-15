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رياضة

أيمن منصور: محدش استحمل حسام حسن غيري

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قال أيمن منصور، نجم نادى الزمالك، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه لا يمكن نسيان هدفه الشهير فى مرمى الجابون فى بطولة أمم افريقيا 1994 فى تونس، والتى سجل خلالها أسرع هدف فى تاريخ البطولة بعد 21 ثانية، والذى مازال محفورا بإسمه حتى الأن حيث لم يستطع أى لاعب كسر هذا الرقم.

أكد على دور ياسر ريان نجم الأهلى معه، لافتا إلى أن المنتخب كان يضم نجوما كبار فى هذه المباراة مثل أحمد شوبير في حراسة المرمى، وأحمد الكأس ورضا عبد العال وأحمد العجوز وغيرهم، بينما غاب حسام حسن عن هذه البطولة بسبب قرار إيقافه من جانب النادى الأهلى واتحاد الكرة.
 
وقال أيمن منصور مازحا:" أنا الوحيد اللى استحملت حسام حسن فى غرفة واحدة فى المنتخب خلال هذه المرحلة، لأنه غاب عن المنتخب فى هذه البطولة بسبب إيقافه من النادى الأهلى واتحاد الكرة، وكان محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب يقول لى :"انت طولت مع حسام حسن انت الوحيد اللى استحملته معاك فى الغرفة".
 
تابع:" حسام حسن شخصية محترمة وجميلة وأى حد يتعامل معاه فترة كافية هيعرف دا كويس لكن للاسف إللى ميعرفوش كويس ممكن يفهم تصرفاته بشكل خاطئ"، لافتا إلى أن الجوهرى كان يعتمد عليه وعلى حسام حسن بشكل أساسى فى هجوم المنتخب.

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