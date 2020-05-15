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ساحة رأي

د.شريف عبدالهادي يكتب: طبيبة تستحق التكريم

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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"تمامًا كما يفعل أبطال جيشنا المصري العظيم..عندما يصابوا في العمليات بسيناء..فيصرون على العودة لمواصلة الكفاح في أرض المعركة بسيناء..بمجرد شفائهم من الإصابة، هكذا فعلت الدكتورة ابتسام. .والتى أطلق عليها أهالي الجيزة لقب أسد الصحة، زعفان مثال مشرف لجيش مصر الأبيض لمساندتها الدولة في أزمة كورونا في لفتة إنسانية تحسب لها، أصرت الدكتورة ابتسام زعفان مدير إدارة مستشفيات الجيزة.

أم لأولاد صغار ورغم أن القانون أعطى لها الحق من الإعفاء من العمل بمستشفيات العزل، حيث أن أولادها تحت سن ١٢ عاما إلا أنها تولت قيادة مستشفي العزل بالفندق رقم ١ باكتوبر الذي تم تجهيزه في 48 ساعة ليصبح مستشفي عزل لمرضي كورونا.

واستطاعت بفريق عملها علي الحصول علي أعلى نسبة شفاء حتي تم إصابتها بفيروس كورونا لم يتركها فريق العمل حتي تماثلها للشفاء ورغم مرورها بهذه التجربة ورعب الإصابة بهذا الفيروس اللعين إلى أنها وبعد تماثلها للشفاء طالبت بعودتها للعمل بمستشفيات العزل مرة أخري والذي قابله وكيل صحة الجيزة بإطلاق عليها لقب أسد صحة الجيزة لشجاعتها، والآن تدير فريقا طبيا بمستشفيات العزل للمرة الثانية أليس هذا الأمر يوجب الشكر والتقدير من وزيرة الصحة.
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