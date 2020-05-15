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أخبار العالم

وزير الصحة الجزائري يطلب من الحكومة فرض حجر منزلي شامل أيام العيد

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الجمعة، إنه طلب من الحكومة فرض حجر منزلي شامل طوال أيام العيد.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشير الإحصائيات المسجلة إلى استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة في الجزائر بفيروس كورونا 6629 حالة إصابة. فيما بلغ عدد الوفيات 536 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، جمال فورار، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 3271 متعافا. 
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