أوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد الحلقة 21 من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، التي ألقت الضوء على أسطورة الصاعقة المصرية رامي حسنين، الذي جسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، واستشهد بغدر العناصر التكفيرية.
ويرصد «صدى البلد» فيما يلي أـوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين.
- يوجد تشابه في الملامح بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين.
- يوجد تقارب في البنيان الجسماني بين أحمد صلاح حسني ورامي حسنين.
- يبلغ أحمد صلاح حسني من العمر 40 عامًا، وهو عمر مقارب لـ رامي حسنين.
- الأداء الذي جسده أحمد صلاح حسني في حلقة أمس للاختيار، يشبه لحد كبير شخصية رجل صاعقة حقيقي.
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.