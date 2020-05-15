أوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين

ويرصد «صدى البلد» فيما يلي أـوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين.

- يوجد تشابه في الملامح بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين.

- يوجد تقارب في البنيان الجسماني بين أحمد صلاح حسني ورامي حسنين.

- يبلغ أحمد صلاح حسني من العمر 40 عامًا، وهو عمر مقارب لـ رامي حسنين.

- الأداء الذي جسده أحمد صلاح حسني في حلقة أمس للاختيار، يشبه لحد كبير شخصية رجل صاعقة حقيقي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار





وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار



