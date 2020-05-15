صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي

وكان الفنان علي ربيع، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد عمر ودياب الذي يخوض به السباق الرمضاني 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر.









المسلسل بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



