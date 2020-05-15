صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي

نشر الفنان مصطفى خاطر، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، قدم من خلاله الاعتذار للشعب الكويتي، بعد الهجوم عليه منه قبل كويتيين، لارتدائه حذاء به ألوان لعلم دولة الكويت.
وعلق مصطفى خاطر، على الفيديو قائلًا: «والله يا جماعه غير مقصود تماما انا صحيت لقيت الدنيا مقلوبه .. وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود ... كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق».
وكان الفنان علي ربيع، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد عمر ودياب الذي يخوض به السباق الرمضاني 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر.
المسلسل بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
يذكر أن مصطفى خاطر قدم فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.