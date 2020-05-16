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أخبار البلد

إجراءات الحصول علي تراخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية.. تعرف عليها

السبت 16/مايو/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة.

جاء ذلك وفقا لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية".

 



يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لـجهاز شئون البيئة مرفقًا به النموذج المعد لذلك. وتقدم الطلبات على العنوان التالى: 30 طريق مصر حلوان الزراعى خلف فندق سوفتيل - المعادى - القاهرة – الرقم البريدى 11728 – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.


شروط حصول الافراد علي اخصائى بيئى 

1- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب .

2- أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (5 - 10) سنوات .

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد   رد إليه اعتباره .

4-استيفاء نموذج البيانات رقم (1) المعد لذلك .

شروط الحصول علي استشارى بيئى 

1- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب .
2- أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات .

3-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4- استيفاء نموذج البيانات رقم (2) المعد لذلك .




الأوراق المطلوبة للتقدم للجنة الإعتماد والقيد:

التقدم بطلب للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيها كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى.

إستيفاء النموذج رقم (1) للأخصائى البيئى, النموذج رقم (2) للإستشارى البيئى والنموذج رقم (3) للمكتب الإستشارى مع إرفاق بالنموذج ما يلى:

صورة شهادة التخرج.

صور شهادات الماجستير والدكتوراة أن وجد.

صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها.

سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة.

إعداد نسخة إلكترونية (CD) بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.

تسديد الرسوم المقررة قانونًا 100 جنية مصرى رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئى.

بعد موافقة اللجنة العيا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنية رسم إعتماد الشهادة لكل مجال بيئى.

للاستفسار:

تليفون: 25256452  داخلى 7431  -   فاكس: 25256475
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