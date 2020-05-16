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حوادث

حبس 4 أشخاص لتصنيعهم الاستروكس والاتجار فيه بالنزهة

السبت 16/مايو/2020 - 01:00 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة النزهة  الجزئية، حبس ٤ أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتصنيع مخدر الإستروكس وبحوزتهم ٣ كيلوجرام من ذات المخدر بقصد الإتجار.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير عنها، وتكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة ونشاط المتهمين.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على ٤ أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الإستروكس وبحوزتهم ٣ كيلو جرام من ذات المخدر بقصد الإتجار ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .
 
فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة قيام أربعة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – "لإثنين منهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة ، وعُثر بداخلها على (150 كيس يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار).

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم المواد المخدرة والقائمين على عمليات الإتجار بها.
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