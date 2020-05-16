حبس 4 أشخاص لتصنيعهم الاستروكس والاتجار فيه بالنزهة

٤ أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتصنيع مخدر الإستروكس وبحوزتهم ٣ كيلوجرام من ذات المخدر بقصد الإتجار. قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس





وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير عنها، وتكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة ونشاط المتهمين.





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