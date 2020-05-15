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فن

نسرين طافش تحيي ذكرى رحيل وردة الجزائرية: ملكة الطرب السلام لروحك

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:50 م
وردة
وردة
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محمد بدران
أحيت نسرين طافش ذكرى رحيل الفنانة وردة الجزائرية عبر حسابها على تويتر، الذي يوافق يوم 17 مايو 2012 إثر ازمة قلبية ودفنت في الجزائر.

وكتبت نسرين طافش "‏في ذكرى رحيل ملكة الطرب .. فالنأخذ بنصيحتها :
غنوا و حبوا .. و سافري يا أحزان .. 
مالكيش ما بيننا مكان .. ساكن قلوبنا أمان 💫🌷🙏🏻‎#وردة_الجزائرية ❤
السلام لروحك و لروح كل الفنانين اللذين رحلو عنا و قدمو رسالة الفن و الحب و الجمال السامية ❤"

ولدت وردة الجزائرية فى فرنسا لأب جزائرى وأم لبنانية عام 1939، وبدأت الغناء فى فرنسا، وقدمت العديد من الأغنيات لنجوم الطرب أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، ثم انتقلت إلى لبنان وقدمت مجموعة من الأغانى الخاصة بها.

وتوجهت إلى مصر عام 1958 تلبية لدعوة إذاعة صوت العرب للمشاركة فى الإنتاج الغنائى الوطنى المناصر لثورة الجزائر، وحققت أغنية "أوقاتى بتحلو" التى قدمتها للجمهور فى حفل فنى عام 1979 من ألحان سيد مكاوى، نجاحا جماهيريا كبيرا.

وعانت الفنانة وردة فى الفترات الأخيرة من عمرها من أزمات صحية إلى أن توفيت فى 17 مايو 2012 إثر أزمة قلبية ونقل جثمانها على طائرة خاصة ليوارى الثرى فى مسقط رأسها بالجزائر، تاركة خلفها العديد من الأعمال الفنية التى تخلد ذكراها فى عقول وقلوب محبيها فى العالم العربى.

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