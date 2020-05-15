مصادر: إلهامي عجينة يمثل أمام هيئة مكتب البرلمان الأسبوع المقبل

، بيانا مؤخرًا حول زيارة النائب إلهامى عجينة للمستشفى، لافتة إلى تعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

وقال المستشفى في البيان الصادر يوم الأحد الماضي، إن

عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بـ

، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو الذى قام النائب بنشره بنفسه وهى كالآتى" زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب فى ظروف وضغوط كالتى تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر فى الفيديو المعروض".