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برلمان

مصادر: إلهامي عجينة يمثل أمام هيئة مكتب البرلمان الأسبوع المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:50 م
النائب إلهامى عجينة
النائب إلهامى عجينة
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فريده محمد
كشفت مصادر برلمانية، أن النائب إلهامى عجينة، سيمثل أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين الأسبوع المقبل، وذلك لسماع الأقوال فيما حدث فى مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية.


كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قرر استدعاء النائب الهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع الاقوال بشأن هذا الأمر.

كما أصدر مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بيانا مؤخرًا حول زيارة النائب إلهامى عجينة للمستشفى، لافتة إلى تعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

وقال المستشفى في البيان الصادر يوم الأحد الماضي، إن النائب إلهامى عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بـالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو الذى قام النائب بنشره بنفسه وهى كالآتى"  زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب فى ظروف وضغوط كالتى تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر فى الفيديو المعروض".

وقال المستشفي  في البيان أن "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين فى الاستقبال، غير الأطباء الآخرين اللى ظهروا فى الفيديو دا غير اللى فى الأقسام فوق".
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