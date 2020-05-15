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فن

نجل غادة عادل يستعيد ذكرياته: "أجمل صورة في حياتي"

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:38 م
غادة عادل ونجلها
غادة عادل ونجلها
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محمد بدران
استعاد عبدالله مجدي الهواري، ذكرياته أثناء أداء فريضة العُمرة مع والدته الفنانة غادة عادل، وذلك عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام".
 
وعلق "عبدالله على الصورة قائلًا: " My love 😍 صوره قديمه بس اجمل صوره في حياتي @ghadaadel1". 

ويُعرض النجمة غادة عادل مسلسل "ليالينا 80" على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.


ليالينا 80 بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.


المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة


مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.


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