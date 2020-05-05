مسلسل ليالينا 80.. غادة عادل تكتشف كذب إياد نصار وعدم سفره

شهدت أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 11، لقاء راضي "ميدو عادل" بالدكتور جلال في أحد شوارع وسط البلد حيث يبحث الأخير عن ابنة أخيه المفقودة، ليقرر راضي الذهاب برفقته ومساعدته.
وخلال جولتها بالسيارة، تعثر مريم على ابنتها على جانب الطريق برفقة سيدة غريبة كانت "جميلة" قد استنجدت بها وتذهب برفقة والدتها.
وخلال جولتها بالسيارة، تعثر مريم على ابنتها على جانب الطريق برفقة سيدة غريبة كانت "جميلة" قد استنجدت بها وتذهب برفقة والدتها.
ويؤكد مدحت لمريم "غادة عادل"، بأن زوجها هشام "إياد نصار" لم يسافر وأنه رأه يخرج من صالة المطار أثناء انتظاره لاستقبال أحد الضيوف، ثم قام باستقلال سيارة أجرة.