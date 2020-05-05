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فن

مسلسل ليالينا 80.. غادة عادل تكتشف كذب إياد نصار وعدم سفره

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:58 ص
ليالينا 80
ليالينا 80
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نبيل العدوى
شهدت أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 11، لقاء راضي "ميدو عادل" بالدكتور جلال في أحد شوارع وسط البلد حيث يبحث الأخير عن ابنة أخيه المفقودة، ليقرر راضي الذهاب برفقته ومساعدته.

وخلال جولتها بالسيارة، تعثر مريم على ابنتها على جانب الطريق برفقة سيدة غريبة كانت "جميلة" قد استنجدت بها وتذهب برفقة والدتها.

ويؤكد مدحت لمريم "غادة عادل"، بأن زوجها هشام "إياد نصار" لم يسافر وأنه رأه يخرج من صالة المطار أثناء انتظاره لاستقبال أحد الضيوف، ثم قام باستقلال سيارة أجرة.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

ليالينا 80 بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة

مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى

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