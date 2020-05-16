التعليم: المدارس تستقبل الطلاب المتخلفين عن تسليم الأبحاث الورقية.. اليوم

تستقبل اليوم السبت الموافق 16 مايو 2020 ، مدارس جمهورية مصر العربية ، الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف الدراسية عن تسليم ابحاثهم الورقية ، لانهاء عملية التسليم .

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020





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وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة ، وعلى موقع الادارة التعليمية .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من اخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.





كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المدارس بـ اعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة ، وعلى موقع الادارة التعليمية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من اخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية

وأوضحت الوزارة أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن من يمتنع من طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي، عن تقديم المشروع البحثي المطلوب منه للتقييم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ، سيدخل امتحان دور ثاني.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني في هذه الحالة سيتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد.





كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن كل من اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه او اعداده من جانب الاهل بدون ان يبذل فيه الطالب اي مجهود ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني لان "التربية قبل التعليم".





وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.



