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حوادث

تشريح جثة عامل قتل فى مشاجرة على يد عاطلين بمصر القديمة

السبت 16/مايو/2020 - 05:00 ص
جثة
جثة
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بـ تشريح جثة عامل، قتل فى مشاجرة على يد عاطلين، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
وتجرى النيابة تحقيقات موسعة مع عاطلين متهمين بارتكاب الجريمة اثناء المشاجرة، للوقوفعلى اسبابها الحقيقية.

كما تستمع النيابة لعدد من شهود العيان حول الواقعة لمعرفة أسبابها الحقيقية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة واعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

وكان قد لقى عامل مقتله طعنا بسكين  فى مشاجرة مع آخرين بمنطقة مصر القديمة، وتم ضبط المتهمين وإخطار اللواء اشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد أيمن وحيد، مفتش مباحث الجنوب مفادة تلقى المقدم  إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا نشوب مشاجرة وسقوط قتيل باحد الشوارع وعلى الفور انتقل الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول المباحث، لمكان الحادث وعثر على جثة "ك.م" عامل، مصاب بطعن بالرأس، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشادة كلامية تطورت لـ مشاجرة بين المجنى علية وعاطلين فقاموا بالتعدى علية بسلاح أبيض ولقى مصرعة وباعداد الاكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهم


واعترف المتهمان امام العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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