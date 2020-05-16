انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب فى شقة سكنية بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وكلفتهم باعداد تقرير عن اسباب نشوب الحريق









وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان أسبابها.





وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق في شقة سكنية فى المقطم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.





تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية فى المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

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وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق ، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.