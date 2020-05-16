AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب فى شقة سكنية بالمقطم

السبت 16/مايو/2020 - 06:00 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
Advertisements
اسلام مقلد - محمد العيسوى
أمرت نيابة المقطم الجزئية، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وكلفتهم باعداد تقرير عن اسباب نشوب الحريق.


وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان أسبابها.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق في شقة سكنية فى المقطم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية فى المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.
 

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة بحلوان

اندلاع حريق هائل بمطعم كبابجي بالغربية بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

ترشيحاتنا

بعد نفى الشباب والرياضة إلغاء الدوري.. أحمد شوبير: دي كانت وجهة نظري

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

للمرة الأولى.. الصين تعترف بتدمير عينات من فيروس كورونا

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

أخبار الرياضة السعودية .. مصير أزارو مع الاتفاق .. تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه

توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 16 مايو إلى الجمعة 22 مايو مهنيا وصحيا وعاطفيا

AdvertisementS

اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار

قضي الأمر.. شوبير : إلغاء الموسم الكروي هذا العام في مصر.. فيديو

بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

قطر تنسلخ عن الخليج .. الدوحة تنسحب من مجلس التعاون الخليجى بعد خروجها من أوبك

باهر المحمدى يرد على توقيعه للأهلي بطريقته الخاصة .. شاهد

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

أخبار الرياضة السعودية .. مصير أزارو مع الاتفاق .. تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه

حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ملفت.. راندا البحيري تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

أم تمتلك 11 طفلًا معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

مقهى يستخدم عوامات السباحة لحماية الزبائن من كورونا.. صور