اندلاع حريق هائل بمطعم كبابجي بالغربية بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح

شب حريق هائل فى مطعم الكبابجى بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إثر تطاير ماس كهربائى من كشك كهرباء مجاور للمطعم، وتم الدفع بـ 5 سيارات حماية مدنية لإخماده.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد تامر طنطاوى مأمور مركز كفرالزيات، بنشوب حريق هائل داخل مطعم " الكبابجى، بالطريق الزراعى السريع بنطاق المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية و الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق الذى أسفر عن القضاء على محتويات المطعم.
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وتبين من المعاينة الأولية، أن تطاير شرز نتيجة ماس كهربائى بكشك الكهرباء المحيط بالمطعم، تسبب فى اندلاع النيران والحريق، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.