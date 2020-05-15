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حوادث

فيديو.. حريق هائل في باكيات أسواق "كلنا واحد" بالغربية

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:17 ص
حريق هائل في باكيات
حريق هائل في باكيات اسواق "كلنا واحد" بالغربية
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أحمد على
شهد شارع البحر الرئيسي أمام ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة  حريقًا هائلًا في باكيات أسواق "كلنا واحد".

ونشب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع ب٣ سيارات مطافئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


البداية حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في أسواق كلنا واحد بدائرة قسم أول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع ب٣ سيارات مطافئ مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو أضرار في الأرواح إثر ماس كهربائي مفاجئ.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



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