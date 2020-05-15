فيديو.. حريق هائل في باكيات أسواق "كلنا واحد" بالغربية





ونشب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع ب٣ سيارات مطافئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.





اندلاع حريق هائل بمصنع للمراتب في العبور اقرأ أيضا|





البداية حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في أسواق كلنا واحد بدائرة قسم أول.





وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع ب٣ سيارات مطافئ مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو أضرار في الأرواح إثر ماس كهربائي مفاجئ.



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