AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:27 م
ريق هائل فى مطعم
ريق هائل فى مطعم
Advertisements
أحمد على

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل بمطعم كبابجي وقاعات أفراح، مما أسفر عن وقوع  خسائر فادحة بعدما تسبب في تفحم أكثر من ٨ سيارات كانت موجودة أمام المطاعم والقاعات، بالإضافة لاحتراق قاعات الأفراح بالكامل والمطاعم والكافتيريات الخاصة بها.

اقرأ أيضا| شفاء 41 مصابًا بفيروس كورونا في الغربية وخروجهم من العزل


كما تسبب فى إحتراق مطعم الكبابجي المجاور لها وشركة ديكور كانت مجاورة لهم أيضا ومازالت عمليات التبريد من قبل رجال الحماية المدنية مستمرة بعد السيطرة علي النيران ومنع امتدادها لباقي المحلات في المنطقة ومنع كارثة محققة.


كما تم ندب خبراء المعمل الجنائى إلى مكان الحريق لمعرفة سببه الذي برجح حتى الآن بسبب ماس كهربائي من كشك مجاور .


كان قد شب حريق هائل فى مطعم الكبابجى بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إثر تطاير ماس كهربائى من كشك كهرباء مجاور للمطعم، وتم الدفع بـ 5 سيارات حماية مدنية لإخماده.


اقرأ أيضا| دون إصابات .. حريق يلتهم 4 منازل بقرية العزل الصحي في المنوفية.. صور


تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد تامر طنطاوى مأمور مركز كفرالزيات، بنشوب حريق هائل داخل مطعم " الكبابجى، بالطريق الزراعى السريع بنطاق المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية و الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق الذى أسفر عن القضاء على محتويات المطعم.


وتبين من المعانية الأولية، أن تطاير شرز نتيجة ماس كهربائى بكشك الكهرباء المحيط بالمطعم، تسبب فى اندلاع النيران والحريق، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن وكرفانات بالمنطقة الصناعية بـ المحلة

حريق في محل تجاري بزفتى بسبب ماس كهربائي

إخماد نيران حريق شقة سكنية بالغربية بسبب ماس كهربائي دون خسائر فى الأرواح

الدفع بـ3 سيارات مطافئ.. حريق هائل فى أسواق «كلنا واحد» بالمحلة

فيديو.. حريق هائل في باكيات أسواق "كلنا واحد" بالغربية

اندلاع حريق هائل بمطعم كبابجي بالغربية بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح

ترشيحاتنا

إدارة المنشآت الفندقية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخدمات بعد إعادة التشغيل

أخبار الأهلي.. الاستغناء عن صالح جمعة وأزارو.. التعاقد مع المحمدي بـ60 مليونا.. وأول تعليق على ملف نادي القرن| فيديو

عن أزمة نادى القرن.. عزمى مجاهد: الجبلاية مش طرف.. ومعندناش وقت

طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

أبرزها علاج الربو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول أوراق المانجو؟

بـ تركيب اكستنشن ورموش.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة