النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل بمطعم كبابجي وقاعات أفراح، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بعدما تسبب في تفحم أكثر من ٨ سيارات كانت موجودة أمام المطاعم والقاعات، بالإضافة لاحتراق قاعات الأفراح بالكامل والمطاعم والكافتيريات الخاصة بها.

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كما تسبب فى إحتراق مطعم الكبابجي المجاور لها وشركة ديكور كانت مجاورة لهم أيضا ومازالت عمليات التبريد من قبل رجال الحماية المدنية مستمرة بعد السيطرة علي النيران ومنع امتدادها لباقي المحلات في المنطقة ومنع كارثة محققة.





كما تم ندب خبراء المعمل الجنائى إلى مكان الحريق لمعرفة سببه الذي برجح حتى الآن بسبب ماس كهربائي من كشك مجاور .





كان قد شب حريق هائل فى مطعم الكبابجى بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إثر تطاير ماس كهربائى من كشك كهرباء مجاور للمطعم، وتم الدفع بـ 5 سيارات حماية مدنية لإخماده.





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تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد تامر طنطاوى مأمور مركز كفرالزيات، بنشوب حريق هائل داخل مطعم " الكبابجى، بالطريق الزراعى السريع بنطاق المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية و الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق الذى أسفر عن القضاء على محتويات المطعم.





وتبين من المعانية الأولية، أن تطاير شرز نتيجة ماس كهربائى بكشك الكهرباء المحيط بالمطعم، تسبب فى اندلاع النيران و الحريق ، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق ، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات .





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .