بمكياج ناعم.. سمية الخشاب تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها جديدة.
وظهرت سمية بإطلالة بسيطة وارتدت سمية فستانا أسود ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعرها والمكياج الهادئ والبسيط باللون الكشمير .
ووقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة ام بي سي مصر.
وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة.
يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.