بمكياج ناعم.. سمية الخشاب تستعرض جمالها عبر إنستجرام

ووقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة ام بي سي مصر.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

