بعد إصابة مستشار بكورونا..غلق المبنى الإدارى بديوان عام محافظة البحيرة

قرر اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة غلق المبنى الإدارى بديوان عام المحافظة ( مبنى الشبكات ) لمدة ١٤ يوما لتعقيمه وتطهيره وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد المستشارين بالدور الخامس بالمبنى الذى تشغله هيئة النيابة الإدارية بفيروس كورونا و إغلاق جميع الادارات بالمبنى ومنح العاملين إجازة لمدة ١٤ يوما





وأكد مصدر مسؤول بالمحافظة أن المبنى الذى تم غلقة يضم ٥ طوابق حيث يشغل المستشار العسكرى للمحافظة أحد الأدوار ويشغل باقى الأدوار كلا من إدارة الاستثمار وإدارة تحليل الجهاز وإدارة المناطق الصناعية وشؤون عاملين محكمة دمنهور الابتدائية والمستشار القانوني ومكتب مفوض الدولة ومكتب المحاربين القدامى وفرع المجلس القومى للأمومة والطفولة





كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بالبحيرة قد أعلنت عن تسجيل ١٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بينها ٤ المحمودية، ٣دمنهور،وحالتين بكل من كفر الدوار وكوم حمادة وحالة بقرية النجيلى بأبو المطامير وحالة بشبراخيت









وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة عن وفاة ٣ حالات من مصابى الفيروس من مدينة دمنهور بينهم مشرفة تمريض بمستشفى الصدر وموظف بشركة بترول يبلغ من العمر ٥٢ سنة ومقيم بأرض ادمون توفى بداخل مستشفى الصدر

والحالة الأخيرة من حى شبرا.





واكدت مصادر بمديرية الصحة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، بمراكز "كفر الدوارودمنهور والمحمودية وأبو المطامير وشبراخيت و كوم حماده" والتي ظهرت نتائج تحاليلهم اليوم الاربعاء، وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج بالإضافة إلى رش وتعقيم منازل المخالطين للحالات إيجابية المشار إليها.



