استمرار الإقبال على شراء التمر السيوي وانخفاض سعره قبل انتهاء شهر رمضان

تشهد أسواق مطروح إقبالا علي شراء التمور السيوية مع قرب انتهاء شهر رمضان مع انخفاض الأسعار مقارنة ببداية الشهر الكريم.





وانخفض سعر الكيلو بمقدار 4 جنيهات للكيلو بجميع انواع التمور السيوية الصعيدي والفريحي وبالمكسرات .





ويرجع أسباب انخفاض سعر التمور كما يقول يوسف السيوي الى عدم وجود المصطافين هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تستقبل المحافظة اعدادا كبيرة .





وأضاف ان قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بمنع التواجد على الشواطئ أو التجمعات في أي مكان بالإضافة إلي حظر التجول بسبب فيروس كورونا كان السبب الرئيسي في عدم وجود مصطافين مما إثر علي اسعار التمور وانخفاضها.













ويامل السيوي في انتهاء هذه الأزمة التي هددت العالم باثرة خاصة وان محافظة مطروح تعتمد علي شهور الصيف كمورد رزق لغالبية الاسر .





وأوضح السيوي ان أنواع البلح مختلفة بواحة سيوة منها الرطب والصعيدي والفريحي وطقطق" , مؤكدا ان البلح السيوي يتمتع بقيمة غذائية عالية مضيفا ان بلح سيوة طبيعي 100 % فهو بدون أسمدة لطبيعة الارض والمناخ الملائم لزراعة النخيل.





ويؤكد محمد عمران من أهالي سيوة ان واحة سيوة من أهم مناطق إنتاج البلح فى مصر حيث يصل عدد النخيل بمصر إلى 14 مليون نخلة حسب تقرير مركز البحوث الزراعية تستأثر منها سيوة بعدد يصل إلى 700 ألف نخلة مزروعة فى 6810 فدادين منها الفريحى (التمر الجاف) والصعيدى ومن اشهر التمور النادرة بالواحة الطقطق والذى يعد من اجود انواع التمور التى لا تباع ولكنها تهدى للاعزاء والمقربين للقلب.



