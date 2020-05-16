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فن

نتفليكس تُطلق مقدمة HANNAH GADSBY: DOUGLAS الرسمية

السبت 16/مايو/2020 - 04:02 ص
نتفليكس
نتفليكس
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محمد نبيـل
تُطلق شبكة NETFLIX مقدمة HANNAH GADSBY: DOUGLAS الرسمية، تمهيدا للعرض يوم 26 من شهر مايو الجاري.

فقد أذهلت الفنانة الكوميدية "هانا غادسبي"، الحائزة على جائزتي إيمي وبيبودي، عالم الكوميديا في عرضها الارتجالي المميّز Nanette، وبعد أن وصلت بأدائها إلى مستويات متميزة، قررت "غادسبي" أن تطلق اسم أحد كلابها على ألبومها الثاني الصعب، آملة في أن يتمكّن من إلهام جمهور الكوميديا. فهل نجحت في ذلك؟

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فبعد أن انطلقت بهذا العنوان المجازي في جولة حول العالم، انتهى بها المطاف في لوس أنجلوس لتصوير العرض.

شاهد  هنا

يأخذنا عرض Hannah Gadsby: Douglas عبر موجة من الضحك المتواصل، منطلقًا من منتزه للكلاب إلى عصر النهضة، ومن ثم يعيدكم إلى الحديث عن صندوق بلا اسم في غرفة الصفّ.

ومن المنتظر ألا يخيّب هذا العرض الكوميدي توقعات الجمهور، إذ تقدّمه واحدة من ألمع عقول الكوميديا وأكثرها ارتجالية، وستلعب بالطبع دور المرشدة لكم في هذه الجولة.

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