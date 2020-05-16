AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسلا تكشف عن بطارية جديدة "مليون ميل"

السبت 16/مايو/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة تسلا للصناعة السيارات الأمريكية هن نيتها في الكشف عن بطارية جديدة للموديل 3 الشهير لدى الشركة تحت اسم بطارية "مليون ميل".

ومن المفترض ان يتم إطلاق البطارية لأول مرة في الصين في وقت لاحق من هذا العام أو من الممكن في وقت مبكر من العام المقبل وذلك بهدف أن تقوم بخفض تكلفة سياراتها الكهربائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة  تسلا أنه سيتم الكشف عن تقنية البطارية في اواخر ماية حسل ماورد في الخطة وهي مصممة لتدوم مليون ميل من الأستخدام .

كما اطلق على هذه البطارية اسم المليون ميل وتم تطويرها بشكل مشترك مع أكبر شركة تكنولوجي صينية وفريق من تسلا الاكاديميين .

ومن المفترض أن البطارية الجديدة ستستفيد من كيمائيات البطارية  منخفضة الكوبالت والخالية من الكوبالت بالإضافة إلى المواد والطلاء حتى تساعد في تقليل الضغط والسماح للبطارية بتخزين المزيد من الطاقة لفترة اطول .

اقرأ أيضا
ومن المفترض أن يتم طرح البطاريات المستقبلية  بكثافة طاقة أفضل وسعة تخزين أقل إلى سيارات تسلا خارج الصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أ.د. موسى سعيد يكتب: محاذير استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

تعرف على البطارية المناسبة لسيارتك

تيسلا تنتج بطاريات جديدة ستغير مستقبل السيارات

اخترع لـ تسيلا جديد يحدث ثورة فى عالم السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

أخبار الأهلي.. الاستغناء عن صالح جمعة وأزارو.. التعاقد مع المحمدي بـ60 مليونا.. وأول تعليق على ملف نادي القرن| فيديو

أخبار الرياضة السعودية .. مصير أزارو مع الاتفاق .. تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه

مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ