تسلا تكشف عن بطارية جديدة "مليون ميل"

ومن المفترض أن البطارية الجديدة ستستفيد من كيمائيات البطارية منخفضة الكوبالت والخالية من الكوبالت بالإضافة إلى المواد والطلاء حتى تساعد في تقليل الضغط والسماح للبطارية بتخزين المزيد من الطاقة لفترة اطول .





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