تسلا تكشف عن بطارية جديدة "مليون ميل"

كشفت شركة تسلا للصناعة السيارات الأمريكية هن نيتها في الكشف عن بطارية جديدة للموديل 3 الشهير لدى الشركة تحت اسم بطارية "مليون ميل".
ومن المفترض ان يتم إطلاق البطارية لأول مرة في الصين في وقت لاحق من هذا العام أو من الممكن في وقت مبكر من العام المقبل وذلك بهدف أن تقوم بخفض تكلفة سياراتها الكهربائية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أنه سيتم الكشف عن تقنية البطارية في اواخر ماية حسل ماورد في الخطة وهي مصممة لتدوم مليون ميل من الأستخدام .
كما اطلق على هذه البطارية اسم المليون ميل وتم تطويرها بشكل مشترك مع أكبر شركة تكنولوجي صينية وفريق من تسلا الاكاديميين .
ومن المفترض ان يتم إطلاق البطارية لأول مرة في الصين في وقت لاحق من هذا العام أو من الممكن في وقت مبكر من العام المقبل وذلك بهدف أن تقوم بخفض تكلفة سياراتها الكهربائية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أنه سيتم الكشف عن تقنية البطارية في اواخر ماية حسل ماورد في الخطة وهي مصممة لتدوم مليون ميل من الأستخدام .
كما اطلق على هذه البطارية اسم المليون ميل وتم تطويرها بشكل مشترك مع أكبر شركة تكنولوجي صينية وفريق من تسلا الاكاديميين .
ومن المفترض أن البطارية الجديدة ستستفيد من كيمائيات البطارية منخفضة الكوبالت والخالية من الكوبالت بالإضافة إلى المواد والطلاء حتى تساعد في تقليل الضغط والسماح للبطارية بتخزين المزيد من الطاقة لفترة اطول .
اقرأ أيضا
ومن المفترض أن يتم طرح البطاريات المستقبلية بكثافة طاقة أفضل وسعة تخزين أقل إلى سيارات تسلا خارج الصين.