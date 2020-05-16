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جلطات دموية.. معلومات جديدة عن كورونا تكشفها منظمة الصحة العالمية.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:01 ص
محمد حليم قنديل

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الاروربية الشرق أوسطية, إن فيروي كورونا المستجد يواصل انتشارة عالميا رغم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية.


وأضاف الدكتور فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" تقديم الاعلامي رامي رضوان, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الوفيات التي تحدث في أيطاليا من المسنين أو الشباب تحدث مع فيروس كورونا وليس بفيروس كورونا.


وتابع رئيس الرابطة الطبية الاروربية الشرق أوسطية, أن مرض فيروس كورونا بيزيد من عمل الجلطات الدموية في جسم الانسان مما يؤدي الي وفاة المصاب.


وأوضح الدكتور فؤاد عودة, أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البداية بايطاليا كانوا يذهبون الي المستشفيات وهذا خطأ لان هذا الفيروس يعالج في المنزل.


وأشار إلي أن, 85% من مصابي فيروس كورونا بيتم علاجهم في المنازل الخاصة بهم, موضحا أنه لم يكن معروف لدي الاطباء ان فيروس كورونت يفعل جلطات دموية للمرضي الا بعد تشريح جثث يعد المرضي بعد وفاتهم.

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