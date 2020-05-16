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مرأة

للسحور.. طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

السبت 16/مايو/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
لا غنى عن وجبة السحور في شهر رمضان خاصة أنها وجبة أساسية واليكم طريقة عمل توست مقلي بالبيض للسحور في المنزل وبأقل تكلفة للتجديد.

المقادير

- توست : 4 شرائح
- البيض : 3 حبات
- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة

الطريقة

- اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود في طبق.
- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.
- اغمسي شرائح التوست في البيض واقليها في المقلاة على الجهتين.
- ضعي التوست في طبق ووزعي الجبن المبشور فوقه وهو ساخن حتى يذوب وقدميه ساخنًا.
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