للسحور.. طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

لا غنى عن وجبة السحور في شهر رمضان خاصة أنها وجبة أساسية واليكم طريقة عمل توست مقلي بالبيض للسحور في المنزل وبأقل تكلفة للتجديد.
المقادير
- توست : 4 شرائح
- البيض : 3 حبات
- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة
الطريقة
- اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود في طبق.
- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.
- اغمسي شرائح التوست في البيض واقليها في المقلاة على الجهتين.
- ضعي التوست في طبق ووزعي الجبن المبشور فوقه وهو ساخن حتى يذوب وقدميه ساخنًا.
المقادير
- توست : 4 شرائح
- البيض : 3 حبات
- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة
الطريقة
- اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود في طبق.
- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.
- اغمسي شرائح التوست في البيض واقليها في المقلاة على الجهتين.
- ضعي التوست في طبق ووزعي الجبن المبشور فوقه وهو ساخن حتى يذوب وقدميه ساخنًا.