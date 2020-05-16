للسحور.. طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

لا غنى عن وجبة السحور في شهر رمضان خاصة أنها وجبة أساسية واليكم طريقة عمل توست مقلي بالبيض للسحور في المنزل وبأقل تكلفة للتجديد.



المقادير



- توست : 4 شرائح

- البيض : 3 حبات

- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة



الطريقة



- اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود في طبق.

- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

- اغمسي شرائح التوست في البيض واقليها في المقلاة على الجهتين.

- ضعي التوست في طبق ووزعي الجبن المبشور فوقه وهو ساخن حتى يذوب وقدميه ساخنًا.