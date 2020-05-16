المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض يتوقع تخطي وفيات كورونا حاجز الـ 100 ألف

توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن يتجاوز عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" حاجز الـ100 ألف حالة.





جاء ذلك على لسان روبرت روبرتفيلد مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، موضحا أن التوقعات تأتي بعد تتبع 12 نموذج مختلف، حسبما نقلت عنه صحيفة "الجارديان".





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من جانبه، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد الضحايا جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيكون أقل من ذلك.





وقال ترامب يوم الجمعة ،ن الحكومة الأمريكية تعمل بوتيرة متسارعة مع دول أخرى لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، معربا عن أمله في أن يكون اللقاح متاحا قبل نهاية العام.



