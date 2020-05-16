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أخبار العالم

المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض يتوقع تخطي وفيات كورونا حاجز الـ 100 ألف

السبت 16/مايو/2020 - 02:24 ص
واشنطن تتوقع تخطي
واشنطن تتوقع تخطي وفيات كورونا 100 ألف بحلول يونيو
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قسم الخارجي
توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن يتجاوز عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" حاجز الـ100 ألف حالة.

جاء ذلك على لسان روبرت روبرتفيلد مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، موضحا أن التوقعات تأتي بعد تتبع 12 نموذج مختلف، حسبما نقلت عنه صحيفة "الجارديان".

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من جانبه، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد الضحايا جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيكون أقل من ذلك.

وقال ترامب يوم الجمعة ،ن الحكومة الأمريكية تعمل بوتيرة متسارعة مع دول أخرى لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، معربا عن أمله في أن يكون اللقاح متاحا قبل نهاية العام.

وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4.5 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة وفق إحصاءات موقع "وورلد ميتر" 88300 حالة فينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من ة 1480440.
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