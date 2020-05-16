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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. 1680 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

السبت 16/مايو/2020 - 03:10 ص
خلال 24 ساعة.. 1680
خلال 24 ساعة.. 1680 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة 1680 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت سابق أعلنت الجامعة تجاوز حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4.5 مليون حالة، بينما تخطى حاجز الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ300 ألف.

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من جانبة توقع مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة،  أن يتجاوز عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا حاجز الـ100 ألف حالة بحلول شهر يونيو المقبل.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، بأكثر من 89 ألف حالة وفاة.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن إدارته تركز جهودها حول 14 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا، معربا عن أمله في التوصل إلى اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.
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