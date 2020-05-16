بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

أعلنت شركة "سورينتو ثيرابيوتيك" الأمريكية للأدوية أنها توصلت إلى جسم مضاد أطلقت عليه اسم "STI-1499" أثبت فعالية خلال التجارب في منع التقاط خلايا الجسم السليم لعدوى فيروس كورونا بنسبة 100%





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت الشركة أن الجسم المضاد المكتشف هو واحد من عدة أجسام مضادة تؤلف معًا دواءًا مركبًا تعمل الشركة على تطويره لمكافحة فيروس كورونا.









وأعلنت الشركة في بيان صحفي أنها تستطيع إنتاج 200 ألف جرعة من الدواء المذكور شهريًا، الأمر الذي قد يسهم في ظهور علاج معتمد لفيروس كورونا قبل الوقت المتوقع لذلك بعدة أشهر.





وتقدمت الشركة بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص بإنتاج الدواء، لكنها لم تتلق الضوء الأخضر بعد، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".





ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للشركة هنري جي قوله "نريد أن نؤكد أن هناك علاج فعال بنسبة 100%. إذا كان لديك الجسم المضاد داخل جسدك فأنت لست بحاجة إلى التباعد الاجتماعي. يمكنك التواصل مع الآخرين دون خوف".





لكن الصحيفة أضافت أن تصريحات الشركة مبنية على تجارب معملية أجريت على خلايا بشرية خارج الأجساد الحية، ولا تستطيع الشركة حتى الآن تأكيد مدى فعالية الدواء في التجارب على البشر قبل إجرائها.