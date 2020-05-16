العامري فاروق: أنا في ضهر الخطيب.. والحديث عن طموحي لرئاسة الأهلي عيب.. فيديو

نفى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجود أي خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس المجلس خلال الفترة الماضية تحت أي ظرف ما.





وتولى العامري فاروق منصب نائب رئيس الأهلي بعد فوزه بالانتخابات عام 2017 ضمن قائمة محمود الخطيب، كما أنه شغل منصب وزير الرياضة خلال عامي 2012-2013.









وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "دوري أن أكون سندًا وعونًا للخطيب كرئيس للأهلي حتى آخر الطريق، ومن يشيع أخبار عن وجود خلاف، هدفه ضرب استقرار النادي".





وتابع: "الكلام عن طموحي في رئاسة النادي الأهلي في وجود محمود الخطيب (عيب)، هل حسن حمدي تخطى صالح سليم وهو يعمل معه؟".





وواصل العامري فاروق : "هل الخطيب تخطى حسن حمدي وهو يعمل معه؟، لا النادي الأهلي لديه ثوابت احترام، وبالتالي أنا في ضهر الخطيب ، النادي الأهلي هو رقم 1 عربيًا وإفريقيًا على منصات التواصل الاجتماعي ولكن هذا غير مرض لنا".





وأوضح العامري : "أرقامنا لابد أن تكون قريبة من الأندية الأوروبية الكبيرة ولا نقل عن أي نادي عالمي".



