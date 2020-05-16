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فن

فرصة تانية الحلقة 22.. ياسمين صبري تطلب العفو من أحمد مجدي

السبت 16/مايو/2020 - 06:24 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى

شهد مسلسل فرصة تانية لقاء ملك "ياسمين صبري" وزياد "أحمد مجدي" أمام المقابر أثناء زيارته لمقبرة ريهام "أيتن عامر".

وحاولت أن تؤكد له أن كل ما حدث ليس له أى ذنب فيه، وتطلب منه أن يتحدثا فى أى مكان وبعد ضغط منها يوافق زياد، وبعد جلوسهما سويًا يخبرها زياد أن كل شىء بينهما انتهى ولن تعود علاقتهما مرة أخرى.


احتوت الحلقة 21 من مسلسل فرصة تانية على عدة تطورات أهمها ظهور شاهد حادث مقتل ريهام "أيتن عامر" فى منزل زياد "أحمد مجدى" للشهادة بما رآه، وعندما تسأله النيابة عن تأخره فى الشهادة يُظهر لهم تقريرا طبيا من المستشفى والذى يؤكد أنه كان فى غيبوبة، حيث أنه بمجرد مشاهدة ما حدث من بلكونة منزله الخاص سقط على الأرض ودخل المستشفى.


وطالبت النيابة تقرير الطبيب الشرعى الذى كشف عن أن ريهام هى التى طعنت نفسها، فيحصل زياد على البراءة وإخلاء سبيل.



يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة ثانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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