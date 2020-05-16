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مرأة

طريقة استعمال ماسك الموز للشعر

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تبحث أغلب الفتيات عن أفضل ماسك طبيعي للشعر، لجعله أكثر كثافة ونعومة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا الماسك السحري على شعرك أفضل ماسك طبيعي للشعر وهو عبارة عن ماسك الموز.. طريقة استعمال الموز للشعر، بمكونات بسيطة .

المكونات :

-1 موز
-جوز الهند البكر 
-1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

-1 ملعقة كبيرة عسل 
-1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

كيفية عمل ماسك الموز للشعر :

-خذي موزة ناضجة وقطعها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.
- في وعاء صغير ، خذ زيت جوز الهند.
- بعد ذلك ، أضف زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا.
- أضيفي العسل إلى مزيج الزيت واخلطي جميع المكونات جيدًا. أخيرًا ، أضف عصير الليمون إلى الخليط ومزج كل شيء جيدًا مرة أخرى.
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