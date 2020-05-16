طريقة استعمال ماسك الموز للشعر





المكونات :





-1 موز

-جوز الهند البكر

-1 ملعقة كبيرة زيت زيتون





-1 ملعقة كبيرة عسل

-1 ملعقة كبيرة عصير ليمون





كيفية عمل ماسك الموز للشعر :





-خذي موزة ناضجة وقطعها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.

- في وعاء صغير ، خذ زيت جوز الهند.

- بعد ذلك ، أضف زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا.