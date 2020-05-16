بعد زحام أول أيام التطبيق.. الرئيس السيسي يزور كارتة السويس ويوجه بتوسعة الطريق.. فيديو

رد اللواء مجدي أنور ، رئيس مجلس إداة الشركة الوطنية للطرق، على الهجوم بشأن اختيار مكان كارتة طريق السويس وأسبابها، مؤكدا أنه تم إختيار مكان تحصيل الرسوم بطريق السويس، من حيث تأمين المواطنين وتحقيق السيطرة في كافة الاتجاهات بمراعاه كافة الظروف والأماكن بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتأمين الـ 14 حارة.





وقال «مجدي أنور» خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر» إن الرئيس السيسي زار بوابة كارتة طريق السويس في أول تطبيق للكارته لبحث أسباب الأزمة والزحام، موضحا أن الرئيس السيسي اتخذ إجراءات سريعة لحكم الحركة.





وأضاف رئيس مجلس إداة الشركة الوطنية للطرق، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على مصلحة المواطن، متابعا: «لا يوجد شئ يشعر به المواطن المصري إلا الرئيس السيسي يأخذ إجراء على الفور».





وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان لديه ملاحظات على كارتة طريق السويس، أهمها أتساع الطريق واعطى توجهات بالتوسعة وقال الرئيس : «احنا بنضيق على نفسنا ليه ما نعمل 25 حارة احنا بنرسم لقدام وبنعمل لمصر الحديثة وخدمتي هي خدمة المواطن».



