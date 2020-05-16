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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكه اليوم في الدوري الألماني

السبت 16/مايو/2020 - 06:42 ص
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند وشالكه
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محمد رشاد
تعود، عصر اليوم السبت، منافسات موسم الدوري الألماني من جديد بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتُقام اليوم السبت مباراة بين فريقي بوروسيا دورتموند وشالكه، في ديربي الرور الشهير، في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني .

ويحتل بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، في حين يتواجد شالكه في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

التشكيل المتوقع لـ بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: بوركي.

خط الدفاع: بيشتشيك، هاملز، أكانجي.

خط الوسط: أشرف حكيمي، براندت، ديلاني، جيريرو.

خط الهجوم: سانشو، هالاند، ثورجان هازارد.

التشكيل المتوقع لـ شالكه

حراسة المرمى: شوبرت.

خط الدفاع: توديبو، كيني، ناستاسيتش، أوكزيبكا.

خط الوسط: مكيني، شوبف، سيردار.

خط الهجوم: رامان، بورجستيلر، أمين حارث.
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