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ديني

مركز الأزهر للفتوي يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 02:59 م
حكم إخراج زكاة الفطر
حكم إخراج زكاة الفطر مالا ؟ الأزهر للفتوى يرد
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محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟".




وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، فجمهور الفقهاء على انه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا بل يجب إخراجها من الطعام.


ويستدل على هذا الرأي بحديث يقول فيه النبي: "فرض علينا رسول الله زكاة الفطر صاعا  من بر أو أقط أو شعير".


كما ذهب الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر مالا ولا يخرجها طعاما، وهذا القول مبني على إغناء الفقير وما تقتضيه المصلحة في ذلك أن تخرج مالا وليس طعاما.


وأكد أن من أخرج زكاة الفطر أجزأته ومن أخرجها مالا أجزأته، وعلينا أن نطبق القاعدة العامة "لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه".


يذكر أن موقع "صدى البلد" ينشر يوميا في شهر رمضان المبارك، حلقة من برنامج "فتاوى" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

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