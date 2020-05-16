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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 16 - 5 - 2020

السبت 16/مايو/2020 - 08:26 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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هاجر إبراهيم
استعرض "برنامج 8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، السبت 16-5-2020.

وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 4 جنيهات
البصل 10 جنيهات
القلقاس 6 جنيهات
ملوخية 5 جنيهات
الباذنجان 5.5 جنيه
الفاصوليا 5 جنيهات 
الجزر 2.5 جنيه
الثوم 20 جنيهًا
الكوسة 3 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 7 جنيهات
الفراولة  7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
البطيخ 30  جنيها
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