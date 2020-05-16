ديربي الرور.. مواعيد مباريات اليوم السبت 16-5-2020 والقنوات الناقلة

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد مباريات الـ"بوندسليجا"، اليوم، السبت، في التقرير التالي..





يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره شالكه في تمام الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب "سيجنا إيدونا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الـ26، والمؤجل منذ منتصف شهر مارس الماضي، وتنقل المباراة عبر قناة " بي إن سبورتس 1"، بتعليق حفيظ دراجي.





وفي التوقيت ذاته، يستقبل دولسدورف نظيره بادربورن، وهوفنهايم يواجه هيرتا برلين، ولايبزيج يستضيف فرايبورج، بالإضافة إلى أوجسبورج مع فولسبورج.





فيما يحل فريق بوروسيا مونشغلادبخ ضيفًا على نظيره آينتراخت فرانكفورت، في تمام السادسة والنصف مساء عبر شاشة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق محمد بركات.





مواعيد مباريات الدوري الكوري الجنوبي:





دايجو X بوهانج ستيلرز - 09:30 صباحًا.



