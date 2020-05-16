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رياضة

عودة الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا قبل الجولة الـ26

السبت 16/مايو/2020 - 10:05 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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إسراء أشرف
تعود الحياة إلى الكرة في ألمانيا اليوم، السبت، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقرر عودة مسابقة الـ "بوندسليجا" اليوم، 16 مايو الجاري، لتقام المباريات دون جماهير  خلف الأبواب المغلقة، وذلك حتى نهاية البطولة في الـ 27 من يونيو المقبل.

وقبل انطلاق الجولة الـ26، نستعرض ترتيب هدافي الـ بوندسليجا" في التقرير التالي..

يتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة هدافي الـ"بوندسليجا" برصيد 25 هدفًا، أي بواقع هدف في كل جولة، رغم الإصابة التي حرمته من المشاركة في بعض المباريات، متفوقًا بفارق 4 أهداف عن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج (21 هدفًا).

ويأتي بعدهما الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، برصيد 14 هدفًا، ثم روبين كايسون، لاعب ماينز، برصيد 12 هدفًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل انطلاق الجولة الـ26 كالتالي:

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