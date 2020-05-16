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رياضة

عودة المتعة.. بوروسيا دورتموند يستدرج شالكه بـ الدوري الألماني

السبت 16/مايو/2020 - 08:40 ص
فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره شالكه اليوم السبت في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة اـ 26، من مسابقة الدوري الألماني.

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه هي أول مباراة في الدوري الألماني، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد " كوفيد 19".

ويعد الدوري الألماني أول دوري كبير في أوروبا يعود للظهور مجددا، بعد أزمة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن تعود باقي الدوريات في يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون تواجد الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

بوروسيا دورتموند ضد شالكه: 

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته لبايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب المسابقة، والحفاظ على كامل حظوظه في تحقيق اللقب.

فيما يطمح شالكه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفيال لتأمين المركز السادس.


ترتيب بوروسيا دورتموند وشالكه في جدول البوندسليجا:

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة خلف بايرن ميونخ متصدر التتريب بـ 55 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز السادس بـ 37 نقطة.
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