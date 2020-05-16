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منوعات

مواطنة فى جنوب أفريقيا تطالب الرئيس برفع الحظر على بيع السجائر بسبب كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وجهت إحدى مواطنات جنوب إفريقيا رسالة شخصية إلى رئيس البلاد، تطلب برفع الحظر الوطني على بيع السجائر خلال جائحة فيروس كورونا.


ووفقا لمراسل صحيفة "تايمز" الذى اطلع على الرسالة فإنه على الرغم من عدم الكشف عن هويتها، يتردد أن المرأة البالغة من العمر 46 عامًا مدخنة قديمة.


ونُقل عن السيدة قولها: "أعاني من القلق وأعراض الانسحاب والاكتئاب لأنني لا أملك المال من أجل الطعام والآن تجبرنا الحكومة على دفع 700 راند إضافية [38 دولارًا أو 31 جنيهًا إسترلينيًا] في السوق السوداء للسجائر".


وأضافت: "أنا مواطنة نزيهة تلتزم بالقانون، لكنني أشعر أنني مجرمة لأنني مضطرة إلى القيادة إلى أماكن لا أذهب فيها عادةً لمجرد الحصول على السجائر".


يذكر أن جنوب أفريقيا لديها واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم، والتي تحظر بيع السجائر والكحول، ويشكو الكثير من أن هذا أدى إلى زيادة الطلب فقط في السوق السوداء..كما تطالب جماعات ضغط التبغ برفع الحظر.
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