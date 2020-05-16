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أخبار العالم

البوندستاج يجرم حرق علم إسرائيل والاتحاد الأوروبي

السبت 16/مايو/2020 - 10:44 ص
حرق علم الاتحاد الاوروبي
حرق علم الاتحاد الاوروبي في المانيا
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على صالح
أقر برلمان ألمانيا "البوندستاج" عقوبة ضد من تثبت إدانته بـ حرق الأعلام الأجنبية باعتبارها جريمة جنائية، مع احتمال وصول جزاءها للسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وذكر "البوندستاج" في بيان له أنه سيتم أيضًا إدراج علم الاتحاد الأوروبي واسرائيل في القائمة ضمن الدول الاجنبية في القانون المقترح.

وكان القانون الألماني في السابق يحمي فقط علم ألمانيا ورموز الدولة، ولكن تم تمديد الحماية الآن إلى أعلام الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، بمعاقبة كل من يثبت ادانته بحرق أعلام الدول 

وتم تمرير القانون بدعم شبه إجماعي من جميع الأحزاب السياسية الألمانية، بخلاف حزب البديل اليميني المتطرف، الذي شعر اعضائه أن القانون سوف ينتهك بشدة حرية التعبير.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبرشت (SPD) إن القانون الجديد لم يكن تقييدًا للديمقراطية أو الحق في الاحتجاج، بل كان بدلًا من ذلك رمزًا للكراهية والغضب والعدوان.

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