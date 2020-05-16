سياسة واقتصاد القاهرة.. حكاية كلية وزراء مصر

تتميز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، بخروج العديد من الساسة المصريين والوزراء منها، حيث تمنح الكلية التي أنشئت في الستينات، طلابها درجة البكالوريوس، واعتمدت في بدايتها أن تجمع بين ما يدرسه طلاب كلية التجارة والحقوق بشكل أكبر وتخصصي أكثر.





تحتوي الدراسة على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على ثلاثة أقسام؛ الاقتصاد والاحصاء والعلوم السياسية، بالإضافة إلى ثلاثة شعب؛ العربية والإنجليزية والفرنسية، وتقبل طلاب الثانوية العامة من خلال مكتب التنسيق، يتخصص أكثر الطلاب في شعبة اللغة العربية ثم يأتي بعدها اللغة الإنجليزية والفرنسية.





كما تتميز كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، بخريجيها الذين يمتلكون خبرة من خلال الاشتراك في الأنشطة الطلابية ونماذج المحاكاة التي تؤهلهم لسوق العمل؛ نموذج محاكاة مجلس الوزراء، ومحاكاة الكونجرس الأمريكي، والبيت الأبيض، ومجلس الشعب، وجامعة الدولة العربية، وفي الإقتصاد البورصة المصرية.



