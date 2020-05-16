انقلاب سيارة.. تفاصيل مصرع الطالبة حبيبة وليد في حادث سير بطور سيناء

خيم الحزن على مدينة شرم الشيخ أمس بسبب مصرع الطالبة حبيبة وليد جاد عبد الخالق الطالبة بالصف الثالث الثانوي القسم الأمريكي في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين وادي طور سيناء، وقد نعت مدينة شرم الشيخ الطالبة حبيبة علي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بالطالبة المتفوقة الموهوبة.

وكان تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطار من قسم شرطة طور سيناء بانقلاب سيارة ملاكي على طريق النفق طور سيناء بالقرب من كمين الوادي؛ مما أسفر عن مصرع الطالبة حبيبة وليد جاد عبد الله ١٦ سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي والطفل آدم محسن سيد ٣ سنوات وإصابة كل من والدتها عبير عبد الرحمن رجب ٤٦ سنة بكدمات وسحجات متفرقة وشقيقتها مليكة وليد جاد عبد الخالق ١٢ سنة بسحجات وكدمات متفرقة ورضوي بهاء الدين محمد بكدمات وسحجات متفرقة والطفل عمر محسن سيد عمره شهر بارتجاج في المخ.

وقد تم نقلهم لمستشفي الطور العام لتلقي العلاج وقد تم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقد اصيبت الطفلة مليكة شقيقة الطالبة حبيبة بانهيار عصبي بعد علمها بوفاة شقيقتها .