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حوادث

أمن الجيزة يسقط عصابة سرقة الخطوط البترولية في الصف

السبت 16/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من (مسئولى إحدى شركات أنابيب البترول) بإصابة (فردى أمن إدارى بالشركة) بعيارين ناريين وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وما قرراه أنه أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما الكائن بدائرة المركز مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التى يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكى - ربع نقل) والعثور على حفرة بعمق 1,5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم إستخدامه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها مكون من (عدد 4 عناصر إجرامية - مُقيمين بدائرة مركز الصف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (إثنين منهم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، وأقر أحد المتهمين أنهم حال شروعهم فى تركيب المحبس بمكان الواقعة شاهدوا سيارة المجنى عليهما فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من (بندقية آلية) كانت بحوزته وبإرشاده أمكن ضبطها وعدد (32 طلقة من ذات العيار) المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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