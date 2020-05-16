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برلمان

عودة النشاط الرياضى أم إلغاؤه.. النواب يعلق على جدل استمرار تجميد الدورى العام

السبت 16/مايو/2020 - 04:45 م
النشاط الرياضى
النشاط الرياضى
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معتز الخصوصى

أكد النائب محمد زايد ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه يؤيد عودة النشاط الرياضى فى مصر حال استمرار انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم التعايش مع فيروس كورونا فى مصر.


وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حالة عودة النشاط الرياضى بمصر، فلابد أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أن مباريات الدورى المصرى كانت تقام قبل انتشار فيروس كورونا بدون جمهور.


وطالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية من جانب الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، حتى لو انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس بشكل كبير.


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كانت وزارة الشباب والرياضة نفت كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرًا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.


وطالبت الوزارة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.


من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة : لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لإلغاء مسابقة الدوري أو أي نشاط أو بطولة حتى الوقت الحالي.


وتابع: ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي ، أو مسابقة الدوري أو فتح مؤسسة رياضية للعرض علي لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء.


واختتم تصريحاته :نتمنى الخير لكل رياضي مصر ونعي حساسية القرار ، ونتأني في دراسته مع جميع الهيئات المعنية.


الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن تمديد فترة توقف الدوري حتى اخر مايو الجاري، تماشيا مع قرارات مجلس الوزارء بمنع التجمعات للحد من نفشي فيروس كورونا ، وبالتالي حسم مصير مسابقة الدوري الممتاز لن يتحدد حتى نهاية الشهر الحالي.

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