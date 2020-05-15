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رياضة

الدورى فى خطر.. النشاط الرياضي يواجه شبح الإلغاء بسبب خطة التعايش

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:42 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى

تواجه مسابقة الدورى الممتاز شبح الإلغاء وعدم الاستئناف للبطولة نظرا لمرور البلاد وربوع العالم فى أزمة انتشار فيروس كورونا التى أدت إلى مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.


وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن خطة التعايش التى أعلنت عنها وزيرة الصحة هالة زايد تضمن 3 مراحل يتم خلالها عدم فتح الأندية ومقرها للتدريبات خلال المرحلة الأولى والثانية.


أضاف: المرحلة الأولى أعلنت الوزيرة عن بدأها فورا أما المرحلة الثانية تستلزم مرور 28 يوما بما يعنى أن الأندية سوف تظل مغلقة حتى شهر أغسطس القادم.


لفت الى أن لاعبى الندية تحتاج من شهر الى شهر ونصف لإستعادة الفورمة والجاهزية الفنية والبدنية أى خلال شهر أغسطس القادم لافتا إلى أن ذلك سوف يؤدى الى صعوبة استئناف الدورى الممتاز فى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد.


يذكر أن خطة التعايش مع فيروس كورونا التى أعلنت عنها وزير الصحة جاءت على النحو التالي:

 الحد من انتشار المرض والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة.

  • تحقيق التوازن بین دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية.
  • التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الآثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا.
  • تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل.

 

المحاور الرئيسية

 

- تحديد اشتراطات أساسية للعمل من المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة.

- نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.

- استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.

- الأنشطة الذكية لتفادي التجمعات.

- الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

- تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.

 

المرحلة التنفيذية

 

يعتمد تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل رئيسية هي:

 

الأولى.. مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة.

 

التوقيت الزمني: فوري.

الثانية.. مرحلة الإجراءات المتوسطة:

البداية: نهاية المرحلة السابقة.

النهاية: مرور 28 يوما.

  

المرحلة الثالثة.. مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة:

 التوقيت الزمني: مستمر.

البداية: نهاية المرحلة السابقة.

النهاية: مستمر حتى صدور قرارات أخري منظمة أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوي المنخفض.


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