أخبار الرياضة.. الشباب والرياضة تنفي إلغاء الدوري الممتاز.. وشوبير: وجهة نظري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن كواليس اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهالة زايد وزيرة الصحة بشأن عودة الدوري المصري.
نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرًا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.
نشر الكابتن أحمد شوبير فيديو جديد لة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلًا: "ده كانت وجهه نظر واجتهاد مني فقط لاغير".
خاض عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والأهلي والزمالك سابقًا، تدريبات شاقة في نهار شهر رمضان، مع أحمد حمدي، حارس نادي دمنهور.
نفى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجود أي خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس المجلس خلال الفترة الماضية تحت أي ظرف ما.
انتقد فاروق جعفر مدرب الزمالك الأسبق، قرارات اتحاد الكرة من ضمنها خصم 3 نقاط من رصيد القلعة البيضاء بسبب عدم حضور مباراته أمام الأهلي في الدوري.
علق العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأول مرة على أزمة لقب نادي القرن عن قارة إفريقيا والذي حازته القلعة الحمراء منذ بداية الألفية الثالثة.