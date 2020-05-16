أخبار الرياضة.. الشباب والرياضة تنفي إلغاء الدوري الممتاز.. وشوبير: وجهة نظري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن كواليس اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهالة زايد وزيرة الصحة بشأن عودة الدوري المصري.



