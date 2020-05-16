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حوادث

بقيتو مكشوفين ومحدش يعرفكم فى الشارع.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون خونة الوطن

السبت 16/مايو/2020 - 04:40 م
رواد السوشيال ميديا
رواد السوشيال ميديا يهاجمون خونة الوطن
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مصطفى رماح
شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على  خونة الوطن والمدافعين عن العناصر الارهابية والمروجين لافكارهم.

قال احد رواد السوشيال ميديا : " الشعب أصبح على يقين إن طالما متاجرة شلة العمالة بتزيد يبقوا أكيد عايزين حساباتهم في البنوك تزيد ".

وقال اخر: " الكدابين منى سيف وعلاء الأسواني و ليلى سويف وبهي الدين حسن وجمال عيد صدعتونا بالمهاترات بتاعتكوا اللى خلاص مبقيتش بتقنع أي حد وأن كل وجودكوا هو في الفضاء الإلكتروني ولو نزلتوا الشارع مفيش حد هيعرفكوا".

ورد عليه اخر قائلا : "الشلة دي بتتكلم باسم کیانات وهمية مفيش حد يعرفها غيرهم وليس لها وجود حقيقي أو فعلي بالشارع المصرى ".

ووجه آخر هجومه على الكاتب علاء الاسوانى قائلا : "علاء الأسواني فاكر نفسه يعرف حاجة عن مصر- دلوقتي معلشی- أصل هو قاعد بيفتی من الخارج  ".

وقال اخر : "أستاذ خالد على برضو عمال ينشر مزاعم حوالين أن مفيش حريات بمصر لكن لازم تتأكد أن خلاص مفيش حد بقى يسمعك وأتأكد أن هيبقى فيه وقت للحساب ".

وهاجم اخر الكاتب جمال عيد قائلا : "أنت خلاص مبقاش فيه حد بيثق في حرف واحد من اللى أنت بتقوله مش خايف على منظرك قدام ولادك وأحفادك لما يكبروا ويعرفوا حقيقتك ".

وقال اخر : "الشلة دي كلها بتجتمع على الدولارات واليورو اللي بيجوا من بره وخلاص اتعموا عن أي حاجة كويسة موجودة في البلد وهما مش قادرين يشوفوا البلد دى مستقرة أو متقدمة لإن ده معناه ببساطة إنهم إنتهوا للأبد" .

وقال اخر : "تحذير متواصل من المواطنين المصريين لشلة العمالة أنتوا بتأذوا نفسكوا وأهلكوا قبل ما بتأذوا البلد وقريب أوی ها تشوفوا شماتة الشعب كله فيكم “.
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