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فن

مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي: رمضان مرتبط بالاستعراض في البرامج

السبت 16/مايو/2020 - 05:32 م
أروى
أروى
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محمد نحلة

احتلت الاعلامية اروى مقدمة رامز مجنون رسمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اعجاب الجمهور بإطلالتها في البرنامج.


علقت بشأن هذا الامر في تصريحان ل"صدى البلد" وقالت:عملت على تلك الإطلالة كثيرا، خاصة أنني أشعر أن رمضان مرتبط بالاستعراض خاصة في البرامج، وحينما عرفت أنني أتواجد في برنامج رامز حضرت اللوك الخاص بي والملابس التي سأظهر بها لأنني أعرف أنه يستحوذ على نسبة مشاهدة عالية.


كانت أروى أطلت خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.


تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.


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وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.


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