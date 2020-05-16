تأثير الموجة الحارة على كورونا.. 7 نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة.. كيفية تجنب ضربات الشمس؟

تشير الدراسات السابقة، إلى أن الحرارة والرطوبة التي ستأتي قريبًا على أغلب بلاد العالم، يمكن ان تقلل من معدل انتقال فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولكن ليس لإيقاف مساره نهائيا؛ حيث أن الخبراء يقولون إن التواجد في الهواء الطلق يمكن ان يقلل من مخاطر الإصابة.
وافادت الدراسات، إن خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا التاجي ينخفض بنسبة 1.5 في المائة فقط لكل درجة فهرنهايت فوق 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية)، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقام باحثون أمريكيون وكنديون بتحليل أكثر من 370.000 حالة في آلاف في المدن المختلفة في جميع انحاء العالم للتوصل إلى استنتاج مفاده أن "الصيف لن يجعل فيروس كورونا يختفي، ولكنه يمكن ان يقلل من انتشاره.
ومع ذلك ، أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعتي بيهانغ وسينغهوا ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة "يقلل" بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشارت الدراسات، إلى أنه إذا زادت درجة الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية ، أو 27 درجة فهرنهايت ، فإن فرص الإقلال من انتشار فيروس كورونا التاجي يكون بنسبة حوالي 0.6.
وأضاف الباحثون، انه شهدت الدول ذات درجة حرارة المنخفضة نسبيًا والرطوبة المنخفضة ، مثل كوريا واليابان وإيران ، حالات تفشي شديدة وسريعة، ولكن الدول الأكثر دفئًا ورطوبة ، مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند ومصر لم تكن نسبة انتشار الفيروس بنفس الفاعلية.
وقال الباحثون في جامعة فودان، ان درجة الحرارة المحيطة ليس لها تأثير كبير على فيروس كورونا التاجي وعدم انتشاره؛ حيث ان الطقس الدافئ يمكن ان يقلل من انتشار فيروس كورونا المستجد على COVID-19.
وتتصف ضربات الحرارة بأنها متوقَّعة ويمكن الوقاية منها، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة ويمكن اتباع الخطوات التالية للوقاية من ضربات الحرارة في أثناء الطقس الحار وفقا لموقع mayoclinic :
ارتداء الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن : فارتداء ملابس إضافية أو الملابس الضيقة لا تسمح للجسم بالحصول على التبريد الملائم.
الوقاية من حروق الشمس : تؤثر حروق الشمس على قدرة الجسم على التبريد الذاتي، ولذلك ينبغي توفير الوقاية في الأماكن المكشوفة باستخدام القبعات ذات الحواف العريضة ونظارات الشمس واستخدام كريم وقاية من الشمس واسع المدى حيث تكون درجة عامل الحماية من الشمس فيه 15 على الأقل وضع الكريم الواقي من الشمس بكمية كبيرة، وأعد وضعه كل ساعتين أو أكثر إذا كنت تسبح أو تتصبب عرقًا.
اشرب الكثير من السوائل : يساعد الحفاظ على ارتواء الجسم تعرق الجسم والحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.
ينبغي اتخاذ الاحتياطات الإضافية باستخدام بعض الأدوية : ينبغي الانتباه للمشكلات المرتبطة بالحرارة عند تناول الأدوية التي يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على الحفاظ على الارتواء وتشتيت الحرارة.
لا يجوز مطلقًا ترك شخص في سيارة قيد الانتظار في مكان صفّ السيارات : فهذا سبب شائع لوفاة الأطفال بسبب الحرارة وعند صفّ السيارات في الشمس، ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة فهرنهايت (أكثر من 6،7 درجات مئوية) خلال 10 دقائق.
وليس من السلامة ترك شخص في سيارة قيد الانتظار في مكان صفّ السيارات في طقس دافئ أو حار، ولو كانت النوافذ متشققة أو كانت السيارة مركونة في الظل. عند صفّ السيارة، ينبغي قفلها لحماية الطفل من الدخول فيها.
وينبغي الاسترواح في أثناء الفترات الأشد حرارة من اليوم : وإذا تعذر اجتناب الأنشطة الشاقة في الطقس الحار، ينبغي شرب السوائل وتكرار الاستراحة في مكان لطيف المناخ ويمكن تحديد مواعيد ممارسة الرياضة أو الأعمال البدنية في أوقات اليوم ذات الحرارة اللطيفة مثل الصباح الباكر أو المساء.
يلزم محاولة التأقلم : ينبغي تحديد وقت العمل أو التمرين في الحرارة إلى أن يتأقلم الجسم عليها ويكون الناس غير المعتادين على الطقس الحار عرضة خاصةً للأمراض المرتبطة بالحرارة وقد يستغرق الجسم أسابيع عديدة إلى أن يتأقلم على الطقس الحار.
ينبغي توخي الحذر عند ارتفاع المخاطر : في حالة تناول أودية أو الإصابة بالحالة تزيد خطر المشكلات المرتبطة بالحرارة، ينبغي اجتناب الحرارة واتخاذ إجراء سريع عند ملاحظة أعراض فرط الحرارة وفي حالة المشاركة في حدث رياضي شاق أو نشاط في الطقس الحار، ينبغي التأكد من توفر الخدمات الطبية في حالة حدوث حالة طوارئ تتعلق بالحرارة.
وافادت الدراسات، إن خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا التاجي ينخفض بنسبة 1.5 في المائة فقط لكل درجة فهرنهايت فوق 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية)، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقام باحثون أمريكيون وكنديون بتحليل أكثر من 370.000 حالة في آلاف في المدن المختلفة في جميع انحاء العالم للتوصل إلى استنتاج مفاده أن "الصيف لن يجعل فيروس كورونا يختفي، ولكنه يمكن ان يقلل من انتشاره.
ومع ذلك ، أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعتي بيهانغ وسينغهوا ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة "يقلل" بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشارت الدراسات، إلى أنه إذا زادت درجة الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية ، أو 27 درجة فهرنهايت ، فإن فرص الإقلال من انتشار فيروس كورونا التاجي يكون بنسبة حوالي 0.6.
وأضاف الباحثون، انه شهدت الدول ذات درجة حرارة المنخفضة نسبيًا والرطوبة المنخفضة ، مثل كوريا واليابان وإيران ، حالات تفشي شديدة وسريعة، ولكن الدول الأكثر دفئًا ورطوبة ، مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند ومصر لم تكن نسبة انتشار الفيروس بنفس الفاعلية.
وقال الباحثون في جامعة فودان، ان درجة الحرارة المحيطة ليس لها تأثير كبير على فيروس كورونا التاجي وعدم انتشاره؛ حيث ان الطقس الدافئ يمكن ان يقلل من انتشار فيروس كورونا المستجد على COVID-19.
وتتصف ضربات الحرارة بأنها متوقَّعة ويمكن الوقاية منها، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة ويمكن اتباع الخطوات التالية للوقاية من ضربات الحرارة في أثناء الطقس الحار وفقا لموقع mayoclinic :
ارتداء الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن : فارتداء ملابس إضافية أو الملابس الضيقة لا تسمح للجسم بالحصول على التبريد الملائم.
الوقاية من حروق الشمس : تؤثر حروق الشمس على قدرة الجسم على التبريد الذاتي، ولذلك ينبغي توفير الوقاية في الأماكن المكشوفة باستخدام القبعات ذات الحواف العريضة ونظارات الشمس واستخدام كريم وقاية من الشمس واسع المدى حيث تكون درجة عامل الحماية من الشمس فيه 15 على الأقل وضع الكريم الواقي من الشمس بكمية كبيرة، وأعد وضعه كل ساعتين أو أكثر إذا كنت تسبح أو تتصبب عرقًا.
اشرب الكثير من السوائل : يساعد الحفاظ على ارتواء الجسم تعرق الجسم والحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.
ينبغي اتخاذ الاحتياطات الإضافية باستخدام بعض الأدوية : ينبغي الانتباه للمشكلات المرتبطة بالحرارة عند تناول الأدوية التي يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على الحفاظ على الارتواء وتشتيت الحرارة.
لا يجوز مطلقًا ترك شخص في سيارة قيد الانتظار في مكان صفّ السيارات : فهذا سبب شائع لوفاة الأطفال بسبب الحرارة وعند صفّ السيارات في الشمس، ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة فهرنهايت (أكثر من 6،7 درجات مئوية) خلال 10 دقائق.
وليس من السلامة ترك شخص في سيارة قيد الانتظار في مكان صفّ السيارات في طقس دافئ أو حار، ولو كانت النوافذ متشققة أو كانت السيارة مركونة في الظل. عند صفّ السيارة، ينبغي قفلها لحماية الطفل من الدخول فيها.
وينبغي الاسترواح في أثناء الفترات الأشد حرارة من اليوم : وإذا تعذر اجتناب الأنشطة الشاقة في الطقس الحار، ينبغي شرب السوائل وتكرار الاستراحة في مكان لطيف المناخ ويمكن تحديد مواعيد ممارسة الرياضة أو الأعمال البدنية في أوقات اليوم ذات الحرارة اللطيفة مثل الصباح الباكر أو المساء.
يلزم محاولة التأقلم : ينبغي تحديد وقت العمل أو التمرين في الحرارة إلى أن يتأقلم الجسم عليها ويكون الناس غير المعتادين على الطقس الحار عرضة خاصةً للأمراض المرتبطة بالحرارة وقد يستغرق الجسم أسابيع عديدة إلى أن يتأقلم على الطقس الحار.
ينبغي توخي الحذر عند ارتفاع المخاطر : في حالة تناول أودية أو الإصابة بالحالة تزيد خطر المشكلات المرتبطة بالحرارة، ينبغي اجتناب الحرارة واتخاذ إجراء سريع عند ملاحظة أعراض فرط الحرارة وفي حالة المشاركة في حدث رياضي شاق أو نشاط في الطقس الحار، ينبغي التأكد من توفر الخدمات الطبية في حالة حدوث حالة طوارئ تتعلق بالحرارة.