لها مكانة كريمة.. آمنة نصير: أم سلمة كان بها طيف السيدة خديجة.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن السيدة أم سلمة تربت في بيت به خير وكرم، وكانت طيبة النفس وحلوة الكلام وباسمة الوجة.





أضافت أمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيدة أم سلمة كان بها طيف السيدة خديجة وأكدت المعني ببشاشتها والحنية وعدم دخولها في منافسة ولا تضع نفسها في موقف معاداة. أم





تابعت أمنة نصير: "كان يتم وضع السيدة أم سلمة رضى الله عنها في مهابة ومكانة كريمة".





واكملت آمنة نصير: "السيدة أم سلمة مرت بـ 3 تجارب، ومنها وفاة زوجها أبو سلمة وكان زوج كريم بار بها ولم تر منه إلا كل الخير".



